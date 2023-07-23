اعترافات 3 متهمين نشروا فيديو أثناء تعذيب «قط»: «بنهزر»

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على المتهمين بتعذيب حيوان «قط» في محافظة الجيزة ، ونشر مقطع الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

جاء ذلك رصد ما تداول من مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، يظهر خلاله أحد الأشخاص يعذب قط.

وبالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة، 3 أشخاص (القائم بتعذيب القط، القائم بالتصوير، القائم بالنشر على مواقع التواصل الاجتماعي)، جميعهم مقيمين بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة.

وعثر بحوزتهم على هواتف محمولة تحتوى على مقطع الفيديو المشار إليه، وبمواجهتهم أقروا بارتكابهم الواقعة على سبيل المزاح.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.