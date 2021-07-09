تمكنت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الجيزة من القبض على 3 سيدات متورطات في ارتكاب 23 مواطنًا أثناء التزاحم في منطقة الطالبية في فيصل.

ترجع التفاصيل، إلى تأكيد معلومات للأجهزة الأمنية أن 3 سيدات -يوجد لاثنين منهن معلومات جنائية- متورطات في تكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب وقائع السرقات بأسلوب النشل عن طريق التزاحم مع المجني عليهم بالمواصلات العامة، مُتخذين من دائرة قسم شرطة الطالبية بالجيزة مسرحًا لمزاولة نشاطهن الإجرامي.

وبمواجهتهن اعترفن بارتكاب 23 واقعة سرقة بذات الأسلوب، وبارشادهن ضُبط مبلغ مالي وأجهزة كهربائية اشتروها من متحصلات نشاطهن الإجرامي.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.