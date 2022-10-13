اعترافات مسجل خطر نشر فيديو أثناء حمل بندقية آلية بسوهاج: «كنت بهدد»

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على مسجل خطر ظهر في مقطع فيديو تداول عبر منصات «سوشيال ميديا» حاملًا بندقية آلية في محافظة سوهاج ، وذلك ضمن أخبار الحوادث اليوم وكشف ملابسات الواقعة.

كانت المتابعة الأمنية قد رصدت تداول مقطع فيديو عبر إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، يظهر خلاله شخص حاملاً بندقية آلية.

وبالفحص واستخدام أحدث التقنيات أمكن تحديده، وتبين أنه شخص -له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة المنشأة في سوهاج.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وعثر بحوزته على السلاح الناري الظاهر بمقطع الفيديو المشار إليه.

وبمواجهته قرر بأن مقطع الفيديو تم تصويره مُنذ فترة طويلة لوجود خلافات بين أنجال عمه وآخرين بذات الناحية، وكان يقصد وصول المقطع إليهم لتهديدهم.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.