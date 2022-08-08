اعترافات مسجل خطر قتل سائق «توك توك» في أسوان: «خنقته بحبل لأسرقه»

أنهى مسجل خطر حياة سائق مركبة “توك توك” في محافظة أسوان ، بعدما استدراجه بدعوى توصيله، وخنقه بحبل حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، ليتمكن من سرقة مركبته وهاتفه المحمول، وتمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات الحادث وضبطه.

تعود التفاصيل، إلى تلقي مركز شرطة دراو بمديرية أمن أسوان ، بلاغًا من شخص عن غياب نجله سائق مركبة “توك توك”، منذ يوم 3 من الشهر الجاري.

وتشكل فريق بحث جنائي بمشاركة قطاع الأمن العام، وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن أسوان، توصلت جهوده إلى وجود شبهة جنائية في غيابه، وأن وراء ارتكاب الواقعة، شخص له معلومات جنائية.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن استهدافه وضبطه، وعثر بحوزته على الهاتف المحمول الخاص بالمجني عليه.

وبمواجهته قال إنه بتاريخ الواقعة استدرج المجني عليه بزعم توصيله لأحد الأماكن، وأثناء استقلاله مركبة “توك توك” خنقه بواسطة حبل كان بحوزته حتى فارق الحياة، ثم قاد المركبة المشار إليها وألقى جثته بمنطقة زراعات، بدائرة مركز شرطة كوم أمبو بأسوان واستولى على هاتفه المحمول.

وبارشاده عثروا على جثة المجني عليه بالمنطقة المشار إليها، وضبطت مركبة “توك توك” المستولي عليها لدى عميله “سيئ النية”، شخص -مقيم بدائرة مركز شرطة كوم أمبو في أسوان- واتخذت الإجراءات القانونية.