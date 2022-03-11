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اعترافات مرتكبي قتل سائق «توك توك» في أسيوط: «اعتقدنا أنه سيسرقنا»

حاول الجناة استيقافه بإطلاق أعيرة نارية فأصابوه.
أماني عوض 4:10 م, الجمعة, 11 مارس 22 4:10 م, الجمعة, 11 مارس 22

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توصلت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن أسيوط، إلى ملابسات ارتكاب جريمة قتل سائق “توك توك” أثناء سيره في إحدى القرى لتوصيل شخص، فأطلق عليه اثنين آخرين أعيرة نارية أنها حياته، اعتقادًا منهم أنه جاء لسرقتهما.

بلاغ قتل

كشفت تفاصيل الحادث، بعد تلقي قسم شرطة أبنوب بمديرية أمن أسيوط، بلاغًا عن قتل شخص في إحدى القرى، وبالانتقال والفحص تبين قتل سائق مركبة “توك توك”، إثر إصابته بعيار ناري.

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وبسؤال شخص قال إنه أثناء استقلاله مركبة “توك توك” قيادة المتوفي لتوصيله لمحل إقامته وسيرهما بطريق زراعي فرعي بذات القرية، فوجئ بإطلاق أعيرة نارية تجاههما مما أدى لإصابة المجني عليه ووفاته.

الجناة: الوقت كان متأخرًا وأطلقنا النار لاستيقافه

وتشكل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام، وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن أسيوط، توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة، شخصان، وذلك أثناء تواجدهما أمام منزلهما، ولدى مرور مركبة “توك توك” التي يستقلها المجني عليه أمام المنزل اعتقدا مروره في هذا التوقيت للسرقة، وحاولا استيقافه إلا أنه لم يتوقف فأطلقا أعيرة نارية تجاه مركبته من سلاحين كان بحوزتهما فأحدثا إصابته التي أودت بحياته.

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وعقب تقنين الإجراءات، أمكن استهدافهما وضبطهما وبحوزتهما السلاحين المستخدمين، 2 بندقية آلية، عدد من الطلقات لذات العيار.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

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