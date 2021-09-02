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اعترافات مرتكبي سرقة سيارة من معرض بالقاهرة: «غافلنا صاحبها أثناء المعاينة»

في منطقة مدينة نصر.
أماني عوض 2:27 م, الخميس, 2 سبتمبر 21 2:27 م, الخميس, 2 سبتمبر 21

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كشفت أجهزة الأمن عن ملابسات تداول مقطع الفيديو يتضمن سرقة شخصين سيارة من أحد معارض السيارات في منطقة مدينة نصر بمحافظة القاهرة.

وبالفحص تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحديد مرتكبي الواقعة، وهما: شخصان، مقيمان بالقاهرة.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بإرتكابهما الواقعة بأسلوب المغافلة.

وقال المتهمان إنه عقب إيهام أحد العاملين بالمعرض بالحصول على المفتاح الخاص بالسيارة لمعاينتها استوليا عليها.

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وبارشادهما عثر على السيارة المُبلغ بسرقتها، واتخذت الإجراءات القانونية للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

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