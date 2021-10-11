اعترافات متهم قتل سيدة أعمال بالقاهرة: «سبتني فدفنتها بحديقة فيلتها بالعلمين» (تفاصيل)

“قتلتها بعيار ناري من بندقيتها ثم دفنت الجثمان داخل حديقة فيلتها في العلمين، وسرقت ذهبها وسيارة خاصة بها”، بتلك الكلمات اعترف سائق خاص بارتكاب جريمة قتل سيدة أعمال في محافظة القاهرة، بعدما كشفت أجهزة الأمن عن ملابسات اختفاء سيدة وضبط الجاني.

اختفاء سيدة أعمال

بدأ البحث في جريمة القتل، عقب تلقي قسم شرطة الساحل بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من شخص -مقيم بدائرة مركز شرطة قليوب- جاء فيه أن شقيقته “مالكة شركة” -لها معلومات جنائية- تركت محل سكنها وتواصلت معه عقب ذلك عن طريق تطبيق “واتس آب”، وأخبرته برغبتها في الإقامة بمفردها لمرورها بحالة نفسية سيئة، وعدم رغبتها في التواصل مع أهليتها دون الإفصاح عن مكان تواجدها.

وأضاف المبلغ أنه اعتاد إرسال مبالغ مالية لها عن طريق سائقها الخاص -مقيم بدائرة القسم، وله محل إقامة آخر بمنطقة شبرا الخيمة “له معلومات جنائية”- واتهم الأخير بأنه وراء غياب شقيقته.

وعقب تقنين الإجراءات، ضُبط السائق، وبمواجهته بما جاء بأقوال المُبلغ أنكرها، وادعى بأن المتغيبة تواصلت معه هاتفيًا وطلبت منه توصيلها لأحد الأماكن، وأنها استقلت سيارة بصحبة آخر ولم يعلم وجهتهما، مضيفًا أنها تتواصل معه عبر تطبيق “واتس آب” في كافة احتياجاتها.

سائق خاص وشقيقه وراء قتل السيدة

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة، أمكن التوصل إلى عدم صحة أقوال المتهم، وأنه وراء إختفاء المتغيبة بالاشتراك مع شقيقه “أمكن ضبطه”.

وبمواجهة المتهم الثاني أقر بحضور شقيقه لمسكنه مستقلاً سيارة المجني عليها، وطلب منه التوجه صحبته إلى مسكنها لنقلها لمستشفى عقب إدعائه بأنها تعاني من أزمة صحية، وفور وصولهما فوجئ بالأخيرة مسجاة على ظهرها بإحدى الغرف ومصابة بمنطقة الرأس.

كواليس جريمة قتل

وأكد المتهم أنه سأل شقيقه فاعترف بقتلها بسبب الاعتداء عليه بالسب والشتم، ووضع الجثة بحقيبة السيارة المشار إليها، وعقب ذلك أوصله لمحل سكنه ثم تخلص من الجثة بمكان غير معلوم لديه.

وبمواجهة المتهم الأول بأقوال شقيقه أيدها، وأقر بأنه ارتكب الواقعة لوجود خلافات مالية مع المجني عليها، وتحصل على بندقية خرطوش خاصة بها، وأطلق عيار ناري تجاهها محدثا إصابتها بالرأس مما أدى إلى وفاتها في الحال.

وأضاف أنه استولى على مبلغ مالي وبعض المشغولات الذهبية من الخزينة الخاصة بها، 3 هواتف محمول ملكها.

الجثمان مدفون في حديقة فيلا بالعلمين

وأوضح المتهم أنه عقب ذلك استعان بشقيقه لمساعدته في إنزال جثة المجني عليها، ثم توجه بمفرده إلى الفيلا الخاصة بها بطريق العلمين ودفنها بحديقتها، ثم أعاد السيارة مرة أخرى لأهلية المجني عليها.

وأشار إلى أنه استولى على سيارة أخرى ملكها والتصرف فيها بالبيع، بموجب توكيل حررته قبل وفاتها لشخص مقيم محافظة البحيرة.

وأضاف أنه استخدم الهواتف الخاصة بها في التواصل مع أهليتها، منتحلاً شخصيتها لإيهامهم بأنها على قيد الحياة.

وبإرشاد المتهم عثرت أجهزة الأمن على جثة المجني عليها بمكان التخلص منها.

سرقة الذهب وسيارة

كما أرشد عن مكان تصريف المشغولات الذهبية، سيارتين اشتراهما من متحصلات الواقعة، الهواتف المحمولة المستولي عليها، السلاح الناري المستخدم في ارتكاب الواقعة لدى صديقه.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.