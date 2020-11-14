اعترافات متهم بقتل جاره بالخانكة: استدرجته وذبحته لسرقة «مركبته»

قال إنه طلب منه الحضور بمنطقة أبو زعبل، بزعم توصيله لمنزله، وأثناء إستقلاله مركبة "توك توك" رفقته، اعتدى عليه بالضرب بسلاح أبيض "كتر".

ارتكب فني معمل بأحد الشركات، جريمة قتل صديق وجار له بمركز الخانكة بمحافظة القليوبية، بهدف سرقة مركبة “توك توك” خاص به، وكشفت أجهزة الأمن لغز الحادث بعد العثور على الضحية في أحد الزراعات، وألقت القبض على المتهم.

المتهم: طلبت توصيلي واعتديت عليه بـ”كتر”

وأوضح في اعترافاته أمام رجال المباحث، أنه نظرًا لارتباطه بعلاقة جيرة بالمجني عليه عقد العزم على قتله، وسرقة “توك توك” قيادته بهدف بيعه.

وأضاف أنه بتاريخ الواقعة اتصل هاتفيًا بالمجني عليه وطلب منه الحضور إليه بمنطقة أبو زعبل، بزعم توصيله لمنزله، مشيرًا إلى أنه أثناء إستقلاله مركبة “توك توك” رفقته، اعتدى عليه بالضرب بسلاح أبيض “كتر”، محدثًا إصابته حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

وأشار إلى أنه استولى على “توك توك” مملوك له، وهاتفه المحمول وهرب. المتهم والعميل

لغز جريمة قتل بالزراعات

بدأت التحقيق في الواقعة، عقب تلقى مركز شرطة الخانكة بمديرية أمن القليوبية، بلاغًا بالعثور على جثة لذكر مجهولة داخل قطعة أرض زراعية، مصابًا بجروح ذبحية وقطعية بالرقبة.

وتشكل فريق من أجهزة البحث الجنائي، برئاسة قطاع الأمن العام، ومشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية، توصلت جهوده إلى تحديد هوية المجني عليه، واتضح أنه سائق مركبة “توك توك”، مُقيم بدائرة المركز.

وبسؤال شقيقه -يعمل سائق- قال إنه خرج للعمل بتاريخ الواقعة على مركبة “توك توك” ملكه، مضيفًا أنه لم يعد منذ ذلك الحين، ولم يجدوا المركبة الخاصة به.

الجاني فني معمل

وتوصلت التحريات إلى أن وراء جريمة قتله وسرقة “توك توك” الخاص به، فني معمل في أحد الشركات، من ذات المنطقة.

وعقب تقنين الإجراءات وباستهدافه بمأمورية أمنية تمكنت من إلقاء القبض عليه، وبمواجهته اعترف تفصيليًا بارتكابه جريمة القتل.

المتهم: بيعت “توك توك” الضحية.. وألقيت هاتفه بترعة الإسماعيلية

ولفت المتهم إلى أنه تخلص من السلاح الأبيض المستخدم في ارتكاب الواقعة، وهاتف الضحية بإلقائهما بمياه ترعة الإسماعيلية، وبيع مركبة “توك توك” لعميل “سيئ النية”، وبالفحص اتضح أنه عامل مُقيم بدائرة مركز شرطة بلبيس بالشرقية.

وباستهداف العميل المذكور، بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام، وبمشاركة إدارة البحث الجنائي، بمديرية أمن الشرقية، أسفرت عن ضبطه وبحوزته “توك توك” الضحية المستولي عليه.

واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وتباشر النيابة العامة التحقيقات مع المتهمين.