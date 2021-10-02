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اعترافات متهمة بخطف طفل حديث الولادة بالشرقية: زوجي يعايرني بعدم إنجاب ذكور

غافلت والديه أثناء تواجدهما في المستشفى.
أماني عوض 1:37 ص, الأحد, 3 أكتوبر 21 1:37 ص, الأحد, 3 أكتوبر 21

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ألقت الأجهزة الأمنية القبض على سيدة أقدمت على خطف طفل حديث الولادة من والديه أثناء تواجدهما في المستشفى في محافظة الشرقية، عقب خداعهما، وبررت ذلك بمعايرة زوجها بعدم إنجاب الذكور.

كان مركز شرطة الحسينية بمديرية أمن الشرقية قد تلقى بلاغًا من عامل زراعي وزوجته بتاريخ 29/9/2021، وحجز الزوجة بمستشفى لإجراء عملية ولادة (طفل ذكر)، وبتاريخ 30/9/2021 وأثناء تواجدهما ونجلهما بإحدى الغرف بالمستشفى وبرفقتهم حالتين أخرتين حضرت إليهما إحدى السيدات غير معلومة لديهما “أدليا بأوصافها”، وادعت أن كريمتها وضعت طفلين توأم وإيداعهما بحضانة المستشفى، وخلال اصطحاب الأول زوجته لدورة المياه وتركا نجلهما رفقة تلك السيدة، وعقب عودتهما فوجئا بعدم تواجد السيدة والطفل.

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وعلى الفور، تشكل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام، وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الشرقية، توصلت جهوده إلى تحديد وضبط مرتكبة الواقعة “ربة منزل” -مقيمة بدائرة مركز شرطة منشأة أبو عمر- وبرفقتها الطفل المختطف.

وبمواجهتها قررت ارتكابها الواقعة بسبب معايرة زوجات أشقاء زوجها لها لعدم إنجابها ذكور، وأوهمت زوجها أنها حامل وأشاعت ذلك وسط أهليته وجيرانها.

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وبتاريخ الواقعة ارتكبت المذكورة الواقعة على النحو المُشار إليه واصطحبت الطفل وفرت هاربة، وأعادت الطفل لأهليته، واتخذت الإجراءات القانونية.

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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

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