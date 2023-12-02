اعترافات طالب نشر فيديو أثناء ضرب زميله: «سخر مني في الشارع»

كشفت أجهزة الأمن عن ملابسات ما تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، تضمن اعتداء شخص على آخر بقطعة خشبية، وتصوير آخر الواقعة في مدينة دمياط الجديدة.

وبالفحص وإجراء التحريات أمكن تحديد المجني عليه طالب، وبسؤاله اتهم طالب بالاعتداء عليه بعصا خشبية وتصوير عاطل الواقعة، ونشر مقطع الفيديو على موقع فيس بوك، لسابقة السخرية من المتهم الأول أثناء لهوهما بالشارع.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمين والهاتف المحمول المستخدم في التصوير، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.