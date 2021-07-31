اعترافات طالب قتل صديقه بالقاهرة: «يتحدث عني دائمًا في غيابي»

ارتكب طالب جريمة قتل صديقه أثناء المارة في الشارع بمنطقة منشأة ناصر في محافظة القاهرة، وبرر الدافع بعد إلقاء القبض عليه بأن المجني عليه كان يتحدث عنه دائمًا في غيابه.

قتل طالب أمام المارة

ترجع التفاصيل إلى تلقي أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من الأهالي عن قتل طالب على يد آخر.

وانتقل فريق من البحث الجنائي إلى مكان الواقعة، ووجدوا جثمان طالب يبلغ من العمر 15 عامًا، مصابًا بجرح ذبحي في الرقبة.

وبإجراء التحريات، اتضح أن وراء ارتكاب الواقعة صديق الضحية طالب يبلغ من العمر 16 عامًا.

المتهم صديق الضحية

وأوضحت التحريات أنه نشبت مشادة كلامية بين المتهم والمجني عليه، على إثرها استخرج الجاني سكين واعتدى على زميله وذبحه في الشارع ثم هرب.

وعقب تقنين الإجراءات، ألقى رجال البحث الجنائي القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

اعترافات

وقال المتهم في اعترافاته إن المجني عليه كان دائم الحديث عنه في غيابه، وعندما شاهده أثناء سيره في الشارع ذهب إليه لمعاتبته، فنشب بينهما مشادة كلامية، وعندما حاول الانصراف استخرج سلاح أبيض “مطواة” وقتله.

وبارشاد المتهم أمكن العثور على السلاح المستخدم في ارتكاب الجريمة، وتحرر محضرًا بالواقعة وتباشر النيابة العامة التحقيقات.