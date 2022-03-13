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اعترافات طالب قتل جارته بعدة طعنات بالإسكندرية: حاولت التعدي عليها ورفضت

عثر على الجثمان بمسكنها.
أماني عوض 8:12 م, الأحد, 13 مارس 22 8:12 م, الأحد, 13 مارس 22

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ارتكب طالب جريمة قتل جارته داخل شقتها في محافظة الإسكندرية، بعدما فشل في الاعتداء عليها، فأنها حياتها بعدة طعنات مستخدمًا سكين المطبخ، وألقت الأجهزة الأمنية القبض عليه.

تعود التفاصيل، إلى تلقي قسم شرطة ثالث المنتزه بمديرية أمن الإسكندرية، بلاغًا بوجود جثة لفتاة داخل شقة، بعقار كائن بدائرة القسم.

وبالانتقال والفحص تبين وجود جثة طالبة مُسجاة على ظهرها بصالة الشقة سكنها وبها عدة طعنات.

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وبسؤال والدة المجني عليها وشقيقه، وقالت إنها عقب عودتها من زيارة زوجها المريض بالقاهرة اكتشفت وجود جثة كريمتها بالحالة المشار إليها، وقرر الثاني بتواجده بالعمل وقت الحادث وحضر عقب علمه بالواقعة.

وأسفرت جهود فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الامن العام، وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسكندرية، عن أن وراء ارتكاب الواقعة جار المجني عليها طالب.

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وعقب تقنين الإجراءات، أمكن استهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بقصد التعدي على المجني عليها، واتخذت الإجراءات القانونية للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

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