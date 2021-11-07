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اعترافات صبية متهمين بقتل طفلة سوهاج: خطفناها واعتدينا عليها بعد فشل استدراجها

ألقيا الجثمان في مصرف مائي، بعد إتيان أفعال منافية للآداب.
أماني عوض 1:33 ص, الأثنين, 8 نوفمبر 21 1:33 ص, الأثنين, 8 نوفمبر 21

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باشرت الأجهزة الأمنية التحقيقات في واقعة قتل طفلة بعد خطفها والاعتداء عليها وإلقاء الجثمان في مصرف مائي بمحافظة سوهاج، وتمكنت من إلقاء القبض على المتهمين واعترفا بتفاصيل الجريمة.

كانت الأجهزة الأمنية قد رصدت ما تداول عبر إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، بشأن مقطع فيديو يظهر خلاله أحد الصبية باستدراج طفلة وحملها والانصراف من أمام منزلها بمحافظة سوهاج.

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وتمكنت أجهزة الأمن من تحديد مرتكبي الواقعة، وتبين أنهما صبيان -مقيمان بدائرة مركز البلينا بسوهاج، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة.

وأضاف المتهمان أنهما اتفقا على خطف المجني عليها، وأحدهما توجهه أمام مسكنها، وحاول استدراجها إلا أنها لم تلبي ذلك، فحملها وانصرف بها مسرعًا من المكان “كما ظهر بمقطع الفيديو”.

وتقابل مع الثاني بإحدى المناطق الزراعية، وقاما بالإتيان بأفعال منافية للآداب بالطفلة، وإلقائها عقب ذلك بأحد المصارف المائية، وبارشادهما تمكنت الأجهزة الأمنية بسوهاج من انتشال جثة المجني عليها.

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واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

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