اعترافات شخص خطف شقيق زوجته: «بيننا خلافات أسرية وأسعى لحلها»

تورط زوج في ارتكاب جريمة خطف شقيق زوجته بمحافظة الدقهلية بسبب وجود خلافات أسرية دفعتها لترك المنزل والعودة لأهلها، فدبر الحادث من أجل الضغط عليها لاستعادتها مرة أخرى، وألفت الأجهزة الأمنية القبض عليه.

بلاغ خطف طالب

ترجع التفاصيل إلى تلقي مركز شرطة دكرنس بمديرية أمن الدقهلية، بلاغًا من سيدة عن استدراج 3 أشخاص (زوج كريمة المبلغة، شقيقه، وآخر) لنجلها “طالب” من المنزل واقتياده عنوة داخل سيارة ملاكي، خاصة بأحد المتهمين لوجود خلافات عائلية بينهم.

وأسفرت جهود فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الدقهلية، عن تحديد مكان تواجد المتهمين والمجني عليه بشقة مُستأجرة لأحد المتهمين كائنة بمنطقة بلبيس بالشرقية.

ضبط الجناة

وعقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع مديرية أمن الشرقية، أمكن ضبط الأول والثاني وبرفقتهما سائق وتحرير المجني عليه، وكذا ضبط السيارة المستخدمة في الواقعة.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة بتحريض من الأول لذات الخلافات، مستخدمين سيارة ملاكي قيادة السائق.

اعترافات المتهم

وأضافوا أن الأول اتصل بالمجني عليه وطلب منه مقابلته أسفل العقار بدعوى التوسط بينه وزوجته (شقيقة المجني عليه)، لحل الخلاف واقتاده عنوة لداخل السيارة ولاذوا بالهرب للشقة محل الضبط.

واتخذت الإجراءات القانونية للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.