اعترافات شخصين نصبا على صاحب محل بالقاهرة: «حاول الإمساك بنا فصدمناه بالسيارة»

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على شخصين بتهمة النصب على مالك محل والاصطدام به، باستخدام سيارة أثناء محاولتهما الهرب بمحافظة القاهرة.

تعود التفاصيل، إلى تلقي قسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة ، بلاغًا من إحدى المستشفيات عن استقبالها مالك سوبر ماركت، مصاب بنزيف بالمخ إثر اصطدام سيارة مجهولة به “لاذت بالفرار”، وذلك أثناء سيره في المنطقة.

وبالفحص أمكن تحديد مرتكبي الواقعة والسيارة المستخدمة، وتبين أنهما سائق وعاطل -لهما معلومات جنائية.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبحوزتهما السيارة المستخدمة في الواقعة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة.

وقال المتهمين إنهما نصبا على المجني عليه عن طريق طلب أحدهما تحويل مبلغ مالي على محفظة إلكترونية، خاصة به منه ثم غافله محاولاً الهروب دون دفع المبلغ المالي، إلا أنه حاول اللحاق به، فاصطدم أحدهما به بالسيارة قيادته، ولاذا بالفرار.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.