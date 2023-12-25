اعترافات سائق سرق سيارة يعمل عليها بالجيزة: «صاحبها رفض إعطائي راتبي»

ارتكب سائق واقعة سرقة سيارة فنطاس يعمل عليها بعدما رفض صاحبها إعطاؤه راتبه، فخطط مع آخر لجريمة السرقة وتمكنت أجهزة الأمن من ضبط المتهمين وإعادة السيارة في محافظة الجيزة.

تعود التفاصيل، إلى تلقي قسم شرطة منشأة القناطر بمديرية أمن الجيزة ، بلاغًا من مدير شركة توريدات عن اكتشافه سرقه سيارة نقل فنطاس مملوكة له، من داخل جراجه.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة سائق وعاطل -يوجد لأحدهما معلومات جنائية.

وعقب تقنين الإجراءات تنسيقًا وقطاع الأمن العام أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة.

وقال السائق إنه سرق السيارة عن طريق كسر الزجاج لعلمه بمكان تواجدها لسابقة عمله طرف المُبلغ، وعلل ذلك لرفضه إعطائه راتبه.

وأكد أنه استعان بالثاني عقب سرقة السيارة لمعاونته في بيعها، وبارشادهما ضبطت السيارة بمكان إخفائها بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.