اعترافات «دجالين» قتلا مواطنًا بالضرب في كفر الشيخ: «كنا نعالجه من مس شيطاني»

ارتكب “دجالين” جريمة قتل شخص في محافظة كفر الشيخ أثناء الادعاء بعلاجه من وجود “مس شيطاني”، بعدما استدعاهما أسرة القتيل بسبب مروره بحالة نفسية سيئة ومحاولة الانتحار أكثر من مرة، وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهمين.

كان مركز شرطة البرلس بمديرية أمن كفر الشيخ ، قد تلقى بلاغًا من إحدى المستشفيات عن استقبالها جثة مزارع، وبها إصابات متفرقة بالجسم.

وبالانتقال والفحص وبسؤال أهليته، قالوا إن المجني عليه كان يعاني من مرض نفسي ويتلقى العلاج في إحدى مراكز العلاج النفسية والعصبية، وحاول الانتحار أكثر من مرة نتيجة مروره بحالة نفسية سيئة.

وأضاف أهل المتوفي أنهم استعانوا بشخصين، لعلاجه وأثناء العلاج اعتديا عليه بالضرب بعصا عدة مرات بزعم وجود مس شيطاني، مما أدى لحدوث إصابته ووفاته واتهموا سالفي الذكر بالتسبب في وفاته.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط مرتكبي الواقعة، وبمواجهتهما أيدا ما سبق.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.