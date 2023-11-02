اعترافات «جزار» طعن سيدة أمام منزلها بالإسكندرية: «شاهدتني أسرق فصرخت»

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على مرتكب واقعة الاعتداء على سيدة بسلاح أبيض في محافظة الإسكندرية ، بعدما تلقى قسم شرطة أول الرمل بمديرية أمن الإسكندرية، بلاغًا من إحدى المستشفيات عن استقبال ربة منزل مُصابة بجرح طعني بالبطن.

وبسؤال السيدة، قالت إنه أثناء خروجها من الشقة سكنها شاهدت أحد الأشخاص على سلم العقار فارتابت في أمره، وقامت بالصراخ فاعتدى عليها بسلاح أبيض كان بحوزته فأحدث إصابتها المُشار إليها ولاذ بالهرب.

وبالفحص أمكن تحديد مرتكب الواقعة جزار -مقيم بدائرة قسم ثان الرمل- وبمواجهته اعترف بدلوفه للعقار محل إقامة المجني عليها بغرض السرقة.

وأضاف أنها عند مشاهدتها له صرخت فطعنها خشية افتضاح أمره، وبارشاده ضبط السلاح المستخدم في الواقعة.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.