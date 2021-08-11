اعترافات تاجر ماشية قتل جزار بالجيزة: «مدين له بأموال وطلبها على الملأ»

ارتكب تاجر ماشية جريمة قتل جزار بعدما استدرجه في إحدى مناطق محافظة الجيزة، وبرر ذلك في اعترافاته بأنه مدين للمجني عليه بمبلغ مالي وكان يطالبه به أمام الآخرين فقرر التخلص منه.

قتل جزار

كشف الواقعة، بلاغ تلقاه قسم شرطة الجيزة بمديرية أمن الجيزة بالعثور على جثة جزار مصاب بجرح وطعنات، والعثور بطيات ملابسه على مبلغ مالي، هاتفه المحمول، ومتعلقاته الشخصية، وبجواره دراجته النارية.

وتشكل فريق بحث جنائي برئاسة قطاع الأمن العام، وبمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة تاجر ماشية -مقيم بدائرة قسم شرطة الطالبية بالجيزة.

تفاصيل الجريمة والاعترافات

وعقب تقنين الإجراءات، وباستهداف المتهم وضبطه تبين أنه مُصابًا بقطع بأوتار أصابع اليدين.

وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وقال إنه مدين للمجني عليه بمبلغ مالي، ودائم مطالبته به أمام الآخرين مما آثار حفيظته وعقد العزم على قتله للتخلص من الدين، وفي سبيل ذلك استدرجه بزعم سداد الدين ومساعدته في معاينة ماشية لشرائها.

وبتاريخ الواقعة وأثناء استقلالهما الدراجة النارية الخاصة بالمجني عليه بمكان الواقعة، غافله وتعدى عليه بسلاح أبيض -ضُبط بمكان الواقعة- فأحدث إصابته التي أدت إلى وفاته.

حبس المتهم

وأضاف أن إصابته حدثت أثناء ذلك ولاذ بالهرب، وتوجه إلى إحدى المستشفيات ادعى إصابته بسبب عمله في تجارة الماشية.

واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.