اعترافات بائع متجول قتل سائق في الفيوم: استدرجته لسرقة «تروسيكل»

توصلت الأجهزة الأمنية إلى ارتكاب بائع متجول جريمة قتل سائق تروسيكل في محافظة الفيوم ، بعدما استدرجه واعتدى عليه بعصا حتى فارق الحياة، ليتمكن من سرقة «تروسيكل» خاص به، وألقت القبض على المتهم.

جاء ذلك بعدما تلقى مركز شرطة الفيوم بمديرية أمن الفيوم ، بلاغًا بانتشال جثة شخص من أحد المجارى المائية الكائنة بدائرة المركز.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، أمكن تحديد هوية المجني عليه، وتبين أنه سائق تروسيكل -مقيم بدائرة مركز شرطة أبشواى بالفيوم- وباستدعاء والده أقر بأن نجله يعمل سائق على تروسيكل لنقل الخضروات إلى إحدى المناطق بدائرة قسم أول الفيوم، وأنه خرج من المنزل مستقلاً مركبة التروسيكل المشار إليها، ولم يحرر محضرًا بغيابه.

وتشكل فريق بحث جنائي بمشاركة قطاع الأمن العام إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الفيوم، والتي أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة بائع مأكولات متجول -مقيم بدائرة مركز شرطة الفيوم.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بقصد سرقة مركبة التروسيكل الخاص بالمجني عليه وبيعه.

وقال إنه استدرج المجني عليه لمسكنه وأجهز عليه بالضرب باستخدام عصا محدثًا إصابته التي أودت بحياته وإلقائه بمحل العثور، وبيع المركبة المستولي عليها إلى شخص “سيئ النية” -مقيم بدائرة مركز شرطة أبشواى بالفيوم، نظير مبلغ مالي.

وبإرشاده ضبطت الأداة المستخدمة في ارتكاب الواقعة ومبلغ مالي، أنفق جزء منه نظير بيع المركبة المستولى عليها على متطلباته الشخصية، وأمكن ضبط الأخير، والذي أقر ببيع المركبة المشار إليها لشخص -مقيم بدائرة مركز شرطة إطسا بالفيوم- والذى أمكن ضبطه.

وبإرشاده ضبطت المركبة المستولي عليها، واتخذت الإجراءات القانونية للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.