اعترافات المتهم في فيديو ضرب فتاة بطنطا: صورتني أثناء ضرب حصان

كشفت أجهزة الأمن عن ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، يتضمن اعتداء شخص بالسب والشتم على إحدى الفتيات، لتصويره أثناء ضرب الدابة الخاصة به “حصان” بدائرة قسم شرطة أول طنطا.

وبالفحص واستخدام التقنيات الحديثة، أمكن تحديد وضبط الشخص المذكور، وتبين أنه عربجي -مقيم بدائرة مركز شرطة طنطا.

وبمواجهته أقر بأنه أثناء سيره بالعربة الكارو خاصته تجرها دابة “حصان” بدائرة قسم شرطة أول طنطا، تعثرت الدابة وسقطت أرضًا بالشارع وأثناء ضربها مستخدمًا “عصا خشبية” لإيقافها مرة أخرى، صورته إحدى الفتيات بهاتفها المحمول، وأثناء مشاهدته لها اعتدت عليها بالسب والشتم.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.