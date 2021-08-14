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اعترافات المتهم بنشر فيديو «عاملين رجالة جوا الحجز»: حصلت عليه من «تيك توك»

بعد كشف ملابسات الحادث.
أماني عوض 1:36 م, السبت, 14 أغسطس 21 1:36 م, السبت, 14 أغسطس 21

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ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم بنشر فيديو بعنوان: “عاملين رجالة جوا الحجز” ويظهر فيه الاعتداء على مواطن داخل غرفة وسبه، بعدما تمكنت من كشف ملابسات الحادث.

كانت أجهزة الأمن قد رصدت تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، تحت عنوان: “عاملين رجالة جوه الحجز” يظهر خلاله مجموعة أشخاص داخل غرفة يسكبون المياه على مواطن واقفًا داخل برميل، ويتعدون عليه بالسب والضرب.

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وبالبحث والتحري حددت القائم على الصفحة المشار إليها -مقيم بدائرة قسم شرطة ثان المنصورة بمحافظة الدقهلية.

وباستدعائه ومناقشته قال إن مقطع الفيديو حصل عليه من برنامج “تيك توك” بقصد تحقيق نسبة مشاهدة، ونشره دون التحقق من صحته.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

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