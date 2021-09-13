اعترافات المتهم بقتل مواطن أثناء استقلاله تاكسي بقنا: «أطلقت عليه النار لخلافات مالية»

ألقت أجهزة البحث الجنائي في مديرية أمن قنا ، القبض على مرتكب واقعة قتل مواطن بعد إطلاق أعيرة نارية عليه أثناء استقلاله سيارة تاكسي حتى لفط أنفاسه الأخيرة، بسبب خلافات مالية بينهما.

إطلاق نار وقتل

ترجع الواقعة إلى تلقي قسم شرطة قنا بمديرية أمن قنا قد تلقى بلاغًا عن وجود إطلاق أعيرة نارية ومتوفي في المنطقة.

وبالانتقال والفحص تبين وجود سيارة أجرة تاكسي قيادة سائق، وجثة شخص -مقيم بدائرة مركز شرطة قنا- داخل السيارة وبها أعيرة نارية.

وعند سؤال قائد السيارة قال إن مجهولان يستقلان دراجة نارية “لا يعلم بياناتها”، أقدموا على إطلاق أعيرة نارية تجاه السيارة مما أدى لوفاة مرافقه.

ضبط الجاني

وتشكل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام، ومشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن قنا، أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة، شخصين -مقيمان بدائرة مركز شرطة قنا.

وعقب تقنين الإجراءات، وباستهدافهما أمكن ضبط أحدهما، وبمواجهته قال إنه عقد العزم على التخلص من المجني عليه لوجود خلاف بينهما على مبلغ مالي.

تنفيذ الجريمة

وبتاريخ الواقعة استقل دراجة نارية قيادة الآخر، وأطلق أعيرة نارية من بندقية آلية كانت بحوزته تجاه المجني عليه فأحدث إصابته التي أودت بحياته، وأرشد عن السلاح المستخدم و4 طلقات من ذات العيار.

واتخذت الإجراءات القانونية، وجارٍ تكثيف الجهود لضبط المتهم الثاني والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.