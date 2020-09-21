اعترافات المتهم بقتل «مسنة» بالقاهرة: استيقظْت عند سرقتي «ذهبها» فكتمت أنفاسها

قال المتهم إنه كان على سابق معرفة بالضحية، ويعلم بأنها تقيم بمفردها.

كشف المتهم في واقعة قتل سيدة «مسنة» داخل مسكنها بمنطقة الخليفة بمحافظة القاهرة، عن تفاصيل ارتكابه للجريمة بعد إلقاء القبض عليه، قائلًا: “شعرت بي عندما كنت أسرق مشغولاتها الذهبية، واستيقظت من نومها فكتمت أنفاسها”.

تفاصيل قتل مسنة

وأضاف المتهم أنه نظرًا لسابقة معرفته بالمجني عليها، وعلمه بأنها تقيم بمفردها، واحتفاظها بمشغولات ذهبية فعقد العزم على سرقتها.

وأوضح أنه توجه للشقة محل سكنها، وتمكن من الدخول أثناء استغراق المجني عليها في النوم، مشيرًا إلى أنه كان يسرق المشغولات الذهبية التي تتحلى بها المجني عليها، ما جعلها تشعر به.

وأشار إلى أنه تعدى عليها بالضرب وكتم أنفاسها مما أدى إلى وفاتها، واستولى على المشغولات الذهبية وهاتفها المحمول، وفر هاربًا. المتهم بالقتل

ولفت إلى أنه تصرف في المشغولات الذهبية بالبيع، لدي اثنين من أصحاب محال مصوغات ذهبية بالقليوبية.

بلاغ الحادث

كانت أجهزة الأمن تمكنت من كشف ملابسات حادث القتل، بعدما تلقي قسم شرطة الخليفة بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا بالعثور على جثة ربة منزل بمسكنها الكائن بدائرة القسم.

وبسؤال نجلتها أفادت بأن والدتها مقيمة بمفردها بالشقة محل البلاغ، ونفت علمها بملابسات وفاتها.

وتطرقت إلى اختفاء هاتفها المحمول، وكذا كمية من المشغولات الذهبية كانت تتحلى بها المجني عليها، ولم تتهم أو تشتبه في أحد بارتكاب الواقعة.

وتوصلت جهود فرق البحث الجنائي إلى أن وراء ارتكاب الواقعة، عاطل -مقيم بالقليوبية- له معلومات جنائية.

ضبط اثنين من أصحاب محال المصوغات

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبحوزته الهاتف المحمول المستولى عليه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

ومن اعترافات المتهم، تمكنت أجهزة البحث الجنائي من ضبط أصحاب محال المصوغات، وذلك بعد تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، ومديرية أمن القليوبية وأمكن ضبطهما.

وعثر بحوزتهما على المشغولات الذهبية المستولى عليها، ونفيا علمهما بكون المضبوطات من متحصلات واقعة سرقة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.