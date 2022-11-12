اعترافات المتهم بقتل شاب في القاهرة: «شقيقه عاكس زوجة أخي»

“شقيقه عاكس زوجة شقيقي” بتلك الكلمات اعترف المتهم بارتكاب جريمة قتل شخص في محافظة القاهرة ، عقب العثور على جثمان المجني عليه ملقى في منطقة جبلية، بعد إنهاء حياته وسرقة هاتفه المحمول، وتمكن أجهزة البحث الجنائي من كشف ملابسات الحادث وضبط الجاني.

تعود التفاصيل، إلى تلقي قسم شرطة بدر بمديرية أمن القاهرة ، بلاغًا من مستشفى عن استقبالها جثة شخص بدون إصابات، وبصحبته شقيقيه.

وبسؤالهما قال إنه عقب خروج شقيقهما المتوفي من مسكنهما متجهًا إلى إحدى المحلات، وأثناء التواصل معه هاتفيًا فوجئ بغلق هاتفه المحمول، وفي وقتٍ لاحق حضر أحد أصدقائهما، وقرر لهما بعثوره على جثة شقيقهما بمنطقة جبلية، ونقله إلى المستشفى إلا أنهما اكتشفا وفاته.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، ومن خلال استخدام التقنيات الفنية الحديثة، أمكن التوصل إلى مشاهدة المجني عليه صحبة شخص، تبين أنه وراء ارتكاب الواقعة.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن استهدافه وضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

وأقر بأنه نظرًا لمعاكسة شقيق المتوفي زوجة شقيقه قرر الانتقام منه، ولعدم قدرته على قتل سالف الذكر لقوة بنيانه اختمرت في ذهنه فكرة قتل شقيقه.

وأضاف أنه في سبيل ذلك استدرجه، واصطحبه بالدراجة النارية “ملكه” لمحل العثور عليه، وخنقه حتى فارق الحياة واستولى منه على هاتفه المحمول.

وبارشاده ضبطت الهاتف المحمول المستولي عليه بمسكنه، والعثور على الدراجة النارية المستخدمة في ارتكاب الواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.