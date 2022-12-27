اعترافات المتهم بقتل «سيدة الخير» بالبحيرة: «كانت في طريقها لتوزيع الصدقات وسرقتها»

أنهى سائق حياة سيدة “عضوة في إحدى جمعيات الخير” أثناء خروجها من منزلها وفي طريقها لإحدى الجمعيات لتوزيع الصدقات في محافظة البحيرة، بعدما اعتادت استقلال السيارة معه لتوصيلها إلى الجمعيات التي ترتاد عليها، وأقدم المتهم على قتل المجني عليها باستخدام عصى حديدية وسرقة متعلقاتها، وإلقاء الجثمان في إحدى الطرق، وكشفت أجهزة الأمن عن تفاصيل الحادث وتمكنت من ضبط الجاني، ضمن أخبار الحوادث اليوم.

قتل سيدة الخير

كان مركز شرطة دمنهور بمديرية أمن البحيرة ، قد تلقى بلاغًا بالعثور على جثة سيدة في أحد الطرق بدائرة المركز.

وبالانتقال والفحص، تبين أن المجني عليها موظفة “بالمعاش” -مقيمة بدائرة قسم شرطة دمنهور- وبها كدمات وسحاجات متفرقة بالجسم.

وبسؤال كريمتها أفادت بخروج والدتها من المنزل رفقة سائق بالسيارة الخاصة به، لتوزيع صدقات للجمعيات الخيرية، وأن والدتها عضوة بالجمعيات الخيرية وتوزع الصدقات لتلك الجمعيات.

وأضافت أنه كان بحوزة والدتها هاتف محمول، حقيبة يدها، مبالغ مالية، بعض المشغولات الذهبية.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن البحيرة ، من التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة سائق -مقيم بدائرة مركز شرطة دمنهور.

اعترافات المتهم

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأقر باعتياده اصطحاب المجني عليها لتوصيلها للجمعيات الخيرية.

وأضاف المتهم أنها استقلت معه السيارة قيادته “ملاكي” لتوصيلها لإحدى الجمعيات الخيرية التي تتردد عليها، لتوزيع أموال الصدقات، وأثناء سيرهما توقف بالسيارة وأوهمها بانتظاره أشخاص قادمين لتسليمه قطع غيار لسيارته.

وأشار إلى أنه غافلها واعتدى عليها باستخدام عصى “حديدية” ، مما أدى إلى وفاتها.

ولفت إلى أنه عقب ذلك ألقى جثتها بمكان العثور والاستيلاء على متعلقاتها، وبإرشاده ضبطت المسروقات وكذا السيارة والعصى المستخدمين في ارتكاب الواقعة.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.