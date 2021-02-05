اعترافات المتهم بقتل حارس بالقليوبية: طلبت وساطته للعمل وتخلصت منه لسرقته

تخلص شخص من حارس مخزن أخشاب في محافظة القليوبية، بعدما تعدى عليه بآلة حادة وارتكاب جريمة قتل بهدف سرقة متعلقاته الشخصية.

لغز العثور على جثمان حارس

وتوصلت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية إلى المتهم، وألقت القبض عليه، وذلك ضمن جهود أجهزة الداخلية لكشف ملابسات الحادث.

وقال المتهم في اعترافاته أمام التحقيقات، إنه ذهب لطلب وساطة المجنى عليه من أجل إيجاد فرصة عمل، ثم اختمر في ذهنه إرتكاب جريمة قتل الحارس، من أجل سرقته.

ترجع التفاصيل إلى تلقي مركز شرطة قليوب بمديرية أمن القليوبية، بلاغًا من مالك مخزن أخشاب -بذات المنطقة- عن اكتشافه قتل الحارس الخصوصي للمخزن ملكه، وتبين وجود إصابات بالجثة وعدم وجود متعلقاته الشخصية.

وتوصلت تحريات فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام، وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية، إلى تحديد مرتكب الواقعة مقيم بمحافظة المنوفية.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته بما توصلت إليه التحريات، اعترف بارتكابه الواقعة.

المتهم: طلبت منه المبيت لبعد مكان سكني وقلتله بقطعة حديدية

وقال إنه عند حضوره للمخزن المشار إليه رفقة شقيقه -مقيم بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية-للتوسط له للعمل.

وأضاف أنه عقب انصراف العمال، طلب المبيت رفقة المجني عليه لبعد المسافة عن محل سكنه، وأثناء ذلك اختمرت في ذهنه فكرة التخلص من المجني عليه، والاستيلاء على متعلقاته الشخصية.

وأشار إلى أنه تعدى عليه بالضرب بقطعة حديدية، محدثًا إصابته التي أودت بحياته، واستولى منه على مبلغ مالي وهاتفه المحمول.

وبارشاده ضبطت الأداة المستخدمة في ارتكاب الواقعة والهاتف المحمول المستولي عليه، واتخذت الإجراءات القانونية للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.