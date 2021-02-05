لايف

اعترافات المتهم بقتل حارس بالقليوبية: طلبت وساطته للعمل وتخلصت منه لسرقته

ألقي القبض على المتهم.
أماني عوض 2:05 م, الجمعة, 5 فبراير 21 2:05 م, الجمعة, 5 فبراير 21

شارك الخبر مع أصدقائك

تخلص شخص من حارس مخزن أخشاب في محافظة القليوبية، بعدما تعدى عليه بآلة حادة وارتكاب جريمة قتل بهدف سرقة متعلقاته الشخصية.

لغز العثور على جثمان حارس

وتوصلت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية إلى المتهم، وألقت القبض عليه، وذلك ضمن جهود أجهزة الداخلية لكشف ملابسات الحادث.

وقال المتهم في اعترافاته أمام التحقيقات، إنه ذهب لطلب وساطة المجنى عليه من أجل إيجاد فرصة عمل، ثم اختمر في ذهنه إرتكاب جريمة قتل الحارس، من أجل سرقته.

اقرأ أيضا  طقس غد الخميس.. انخفاض في درجات الحرارة وأمطار غزيرة على القاهرة

ترجع التفاصيل إلى تلقي مركز شرطة قليوب بمديرية أمن القليوبية، بلاغًا من مالك مخزن أخشاب -بذات المنطقة- عن اكتشافه قتل الحارس الخصوصي للمخزن ملكه، وتبين وجود إصابات بالجثة وعدم وجود متعلقاته الشخصية.

وتوصلت تحريات فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام، وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية، إلى تحديد مرتكب الواقعة مقيم بمحافظة المنوفية.

اقرأ أيضا  حالة الطقس اليوم الأربعاء 3-2-2021 في مصر.. ارتفاع في الحرارة وأمطار

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته بما توصلت إليه التحريات، اعترف بارتكابه الواقعة.

المتهم: طلبت منه المبيت لبعد مكان سكني وقلتله بقطعة حديدية

وقال إنه عند حضوره للمخزن المشار إليه رفقة شقيقه -مقيم بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية-للتوسط له للعمل.

وأضاف أنه عقب انصراف العمال، طلب المبيت رفقة المجني عليه لبعد المسافة عن محل سكنه، وأثناء ذلك اختمرت في ذهنه فكرة التخلص من المجني عليه، والاستيلاء على متعلقاته الشخصية.

اقرأ أيضا  أبرزها للاستيلاء على 70 جنيهًا.. السرقة دافع مشترك لارتكاب 6 جرائم قتل (تفاصيل وصور)

وأشار إلى أنه تعدى عليه بالضرب بقطعة حديدية، محدثًا إصابته التي أودت بحياته، واستولى منه على مبلغ مالي وهاتفه المحمول.

وبارشاده ضبطت الأداة المستخدمة في ارتكاب الواقعة والهاتف المحمول المستولي عليه، واتخذت الإجراءات القانونية للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

ملف الكاتب أماني عوض

اقرأ أيضاً

ضبط هاربيْن من تنفيذ حكم الإعدام أثناء الاختباء بالجيزة

أماني عوض 2:15 م, الجمعة, 5 فبراير 21

الداخلية تنظم حفلات ترفيهية للأطفال الأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة (صور)

أماني عوض 1:08 م, الجمعة, 5 فبراير 21

رفع درجة الاستعداد.. خطة الداخلية لمواجهة تداعيات الأمطار (صور)

أماني عوض 12:48 م, الجمعة, 5 فبراير 21

درجات الحرارة اليوم الجمعة 5-2-2021 في مصر

عصام عميرة 7:00 ص, الجمعة, 5 فبراير 21

«الصحة»: تسجيل 532 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 52 حالة

المال - خاص 1:14 ص, الجمعة, 5 فبراير 21

«التعليم»: صرف الحوافز المالية للمخاطبين بالقرار رقم (13) لعام 2021

جهاد سالم 4:36 م, الخميس, 4 فبراير 21