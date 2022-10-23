اعترافات المتهم بقتل جاره في أسوان: «أتلف زراعات بأرضي»

توصلت أجهزة البحث الجنائي إلى ارتكاب مزارع جريمة قتل زميله بعد خلاف نشب بينهما لإتلاف المجني عليه مزروعات بأرض الجاني في محافظة أسوان ، وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم.

كان مركز شرطة نصر النوبة بمديرية أمن أسوان ، قد تلقى بلاغًا بالعثور على جثة شخص -مقيم بدائرة مركز شرطة كوم أمبو- بأرض زراعية كائنة بدائرة المركز.

وتشكل فريق بحث من قطاع الأمن العام، وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن أسوان، أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة، شخص -مقيم بدائرة مركز شرطة دشنا بمحافظة قنا- وذلك لوجود خلافات حول الجيرة وإتلاف المجني عليه بعض المزروعات بأرضه.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن استهدافه وضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة لذات الخلافات، وأرشد عن الأداة المستخدمة (سلاح أبيض “سكين”).

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.