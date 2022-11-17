اعترافات المتهم بضرب زوجته ووالدتها في القاهرة: «اكتشفت عملها بالنصب»

كشفت أجهزة الأمن عن ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات الإخبارية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، يتضمن تضرر سيدة من زوج شقيقتها بسبب الاعتداء على زوجته ووالدتهما بالضرب في محافظة القاهرة ، محدثًا إصابتهما بسبب خلافات بين الزوجة وزوجها، لعلمها بممارسة أعمال نصب والتحصل على الأموال بطريقة غير مشروعة.

وبالفحص تبين ورود بلاغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ، بحدوث مشاجرة ومصاب بأحد العقارات بدائرة قسم شرطة دار السلام.

وبالانتقال تبين حدوثها بين طرف أول: عامل -مصاب بجرح بالقدم- طرف ثان: زوجته “مصابة بكسور وجروح متفرقة بالجسم”، والدتها “مصابة بجروح وكدمات متفرقة بالجسم”، جميعهم مقيمون بمحل البلاغ، ونقلهم لإحدى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم.

واتضح أن ذلك بسبب خلافات بين الزوجة وزوجها، ومنعهما الزوج من دخول الشقة محل سكنهما، واعتدى الطرفين على بعضهم بالضرب، واستخدام الطرف الأول قطعة حديدية، نتج عن ذلك الإصابات المنوه عنها.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبط طرفي المشاجرة وبحوزة الطرف الأول القطعة الحديدية المستخدمة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، واتخذت الإجراءات القانونية.