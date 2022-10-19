اعترافات المتهم بسكب «بنزين» وإشعال النيران في صديقه بالفيوم: «كنا بنمزح»

كشفت أجهزة الأمن عن ملابسات تداول مقطع فيديو عبر إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، يتضمن تعرض شخص للإصابة بحروق متفرقة في الجسم.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 12 الجاري، تبلغ لمركز شرطة سنورس بمديرية أمن الفيوم ، من إحدى المستشفيات بوصول سائق مركبة “توك توك”، مصاب بحروق متفرقة بالجسم.

وبالانتقال وسؤال المصاب قال إنه أثناء تزويد المركبة قيادته بالوقود سكب أحد أصدقائه “طالب” كمية من الوقود عليه، وإشعال قداحة على سبيل المزاح معه فاشتعلت النيران به محدثة إصابته المشار إليها.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم المذكور، وبمناقشته قرر صحة ما جاء بأقوال المصاب.

واتخذت الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.