اعترافات المتهم بسرقة مزرعة ماشية في بورسعيد: «تقدمت للعمل بها ببطاقة شخصية مزورة»

ألقت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن بورسعيد القبض على المتهم بارتكاب واقعة سرقة مزرعة ماشية في محافظة بورسعيد، وذلك عقب تلقي قسم شرطة شرق التفريعة، بلاغًا من مالك مزرعة ماشية -مقيم بدائرة قسم الشرق- يتهم خفير خصوصي بسرقة 21 رأس ماشية من المزرعة المملوكة له.

وعلى الفور، تشكل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام، ومديرية أمن بورسعيد ، توصلت جهوده إلى سابقة تعرف المبلغ على المتهم من خلال موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، والاتفاق معه على العمل لديه بالمزرعة، واستلامه العمل قبل الواقعة بفترة وجيزة.

وأمكن تحديد مكان إختباء المتهم بنطاق محافظة الفيوم، وعقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع مديرية أمن الفيوم ألقت القبض عليه.

وتبين أنه شخص له معلومات جنائية -مقيم بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية- وبحوزته بطاقتي رقم قومي بأسماء مختلفة بخلاف اسمه، مبلغ مالي، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

كما أرشد عن المسروقات بمكان إخفائها بدائرة مركز شرطة طامية بمحافظة الفيوم، مشيرًا إلى حيازته للبطاقتين المضبوطتين بغرض إخفاء شخصيته عن المُبلغ أثناء تقدمه للعمل لديه.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.