اعترافات المتهم بسرقة ذهب «خالته» في القاهرة: «أخذته لشراء الهيروين»

ارتكب شاب جريمة سرقة مشغولات ذهبية من شقيقة والدته “خالته” أثناء إقامته لديها في محافظة القاهرة، حتى يتمكن من شراء المخدرات، وكشفت أجهزة الأمن عن ملابسات الواقعة وضبط المتهم وشركائه.

تعود التفاصيل، إلى تلقي قسم شرطة عين شمس بمديرية القاهرة ، بلاغًا عن عرض سيدة مشغولات ذهبية بدون فواتير في أحد محال بيع المصوغات الذهبية.

وانتقلت قوة أمنية من وحدة مباحث القسم، وتمكنت من ضبط سيدة وزوجها وصديقه، وبحوزتهم كمية من المشغولات الذهبية ومخدر الهيروين.

وبمناقشتهم قال زوجها إنه ارتبط بعلاقة صداقة مع أحد مدمني المخدرات، وطلب منه شراء المادة المخدرة مقابل منحه تلك المشغولات الذهبية واستعان بالثالث لشرائها، فكلف زوجته لتصريف المشغولات الذهبية خشية افتضاح أمره.

وباستدعاء أهلية الأخير “سيدة” -مقيمة بدائرة قسم النزهة- تعرفت على المضبوطات وقالت إنها اكتشفت سرقة نجل شقيقتها للمشغولات الذهبية من الشقة سكنها أثناء إقامته صحبتها، ولم تقم بتحرير محضرًا بالواقعة.

وأضافت أن نجل شقيقتها من مدمني المواد المخدرة وأودع في إحدى مصحات علاج الإدمان، واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.