اعترافات المتهم بخطف طالب في القاهرة: «اختلفت مع والدته ماديًا وساومتها»

ارتكب شخص جريمة خطف طفل بالغ من العمر 13 عامًا في منطقة البساتين بمحافظة القاهرة ، بعدما اختلف مع والدته ماديًا فقرر الانتقام منها ومساومتها على دفع فدية نظير إطلاق سراح نجلها، وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المتهم وتحرير الطفل.

كان قسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة ، قد تلقى بلاغًا من مالك ورشة عن غياب نجلـه “طالب” البالغ من العمر 13 عامًا.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، تبين مُشاهدة مالك محل -مقيم بدائرة قسم شرطة المعادي- أثناء اصطحابه للطفل من أمام العقار سكنه، واستقلالهما مركبة “توك توك”.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته قال إنه نظرًا لوجود خلافات مالية بينه ووالدة المجني عليـه، اختمرت في ذهنـه فكرة خطف نجلها واحتجازه داخل إحدى الشقق السكنية المُستأجرة بدائرة قسم شرطة دار السلام.

ولفت إلى أنه ساوم والده على إطلاق سراحه مقابل استرداد المبلغ المالي المشار إليه، وبارشاده تحرر الطفل المذكور دون إصابات.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة.