اعترافات المتهم بتهديد فتاة بسلاح أبيض في رمسيس: سرقت هاتفي المحمول

كشفت أجهزة الأمن عن ملابسات تداول مقطع فيديو عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي يظهر خلاله شخص في منطقة رمسيس بمحافظة القاهرة ، يحمل سلاح أبيض ويهدد فتاة.

وبالفحص وباستخدام التقنيات الحديثة، أمكن تحديد الشخص المشار إليه، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبحوزته سلاح أبيض، واتضح أن له معلومات جنائية -مقيم بمنطقة السيدة زينب بالقاهرة.

وبمناقشته أقر بتوجهه إلى منطقة رمسيس لمقابلة إحدى الفتيات، لقيامها بمغافلته وسرقة هاتفه المحمول، وعند رؤيته لها أشهر السلاح الأبيض لإجبارها على تسليمه الهاتف، واتخذت الإجراءات القانونية.