اعترافات المتهم بتحطيم سيارة سيدة عمدًا في القاهرة: «ركنت أمامي»

كشفت أجهزة الأمن عن ملابسات تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن إحداث شخص تلفيات في إحدى السيارات عمدًا، بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان بمحافظة القاهرة.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 17 الجاري، تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثان من سيدة -مقيمة بمنطقة مصر الجديدة بالقاهرة- عن تضررها من قائد سيارة ملاكي “محددة”، لإحداث تلفيات بالسيارة خاصتها عمدًا، لترك السيارة أمام سيارته في منطقة انتظار وعدم تمكنه من التحرك بها.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن تحديد مرتكب الواقعة -مقيم بمدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة- وباستدعاءه وسؤاله اعترف بإرتكابه الواقعة.

وعلل ذلك لذات السبب وعدم تمكنه من التحرك بسيارته، مما أدى إلى تأخره على والدته المريضة بالمنزل، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.