اعترافات المتهم بإصابة شخص بعيار ناري في القليوبية: «عاكس شقيقتي»

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على المتهم بارتكاب واقعة الاعتداء على أحد الأشخاص بسلاح ناري في محافظة القليوبية، عقب نشوب مشاجرة بينهما بسبب معاكسة شقيقة المتهم.

تعود التفاصيل إلى تلقي قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بمديرية أمن القليوبية ، بلاغًا من إحدى المستشفيات عن استقبالها شخص -له معلومات جنائية، مصاب برش خرطوش بالوجه.

وبالانتقال وسؤاله اتهم شخص أطلق عيارًا ناريًا تجاهه من فرد محلي كان بحوزته، فأحدث إصابته الـمُشار إليها على إثر مشاجرة نشبت بينهما، بسبب معاكسة شقيقة المتهم.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المذكور، وبمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

وبارشاده ضبط السلاح الناري المستخدم في ارتكاب الواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.