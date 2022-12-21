اعترافات المتهمين بقتل مواطن في القاهرة: «سبّ والدنا»

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على شخصين ارتكبا واقعة الاعتداء بالضرب على آخر حتى أنهيا حياته وقتله، متأثرًا بجراحه داخل إحدى المناطق بمحافظة القاهرة ، بعد نشوب مشاجرة بينهما لتعديه على والدهما بالسب والقذف، ضمن أخبار الحوادث اليوم.

كانت وحدة مباحث قسم شرطة باب الشعرية، بمديرية أمن القاهرة ، قد تلقت بلاغًا بوقوع مشاجرة ومتوفي.

وبالانتقال والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين طرف أول: شخصان ومصابان بسحجات متفرقة بالجسم -مقيمان بدائرة القسم- طرف ثان: شخص -مقيم بدائرة قسم شرطة الجمالية- توفى إثر إصابته بجرح بالبطن، وذلك لسابقة مشاهدة الطرف الأول للثاني، أثناء تعديه على والده بالسب والضرب أثناء سيرهما بمحل البلاغ.

واتضح من التحريات أنهما عند معاتبتهما له تعدى عليهما بالسب وانصرف، وعند التقابل معه بذات المنطقة تطورت لمشاجرة تعدى خلالها الطرف الأول على الثاني بالضرب، مستخدمين لوح زجاج، نتج عن ذلك إصابته المشار إليها والتي أودت بحياته.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبط الطرف الأول، وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة.

واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.