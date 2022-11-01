اعترافات المتهمين بقتل مزارع في الدقهلية: «حاول الهرب فأطلقنا عليه النار»

أجرت أجهزة الأمن تحقيقًا مع المتهمين بارتكاب جريمة قتل مزارع في محافظة الدقهلية ، عقب استدراجه في إحدى الأراضي الزراعية، وإطلاق النيران عليه، بسبب وجود خلافات مالية بينهم.

تعود التفاصيل، إلى تلقي مركز شرطة كفر سعد بمديرية أمن دمياط ، بلاغًا من مستشفى عن استقبالها نجار -مقيم بمحافظة الدقهلية- مُصاب بعيار ناري بالصدر، وتُوفى عقب وصوله.

وبسؤال شقيقه اتهم عاطل -مقيم بمحافظة الدقهلية- بإطلاق عيار ناري من طبنجة كانت بحوزته تجاه شقيقه، فأحدث إصابته التي أودت بحياته أثناء تواجدهما بدائرة مركز شرطة كفر سعد، وذلك لخلافات مالية بينهما.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن دمياط، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة، شخصين -لأحدهما معلومات جنائية- وذلك لوجود خلافات مالية بينهما، والمجني عليه.

وأضاف المتهمين أنهما اتفقا على استدراجه لإحدى الأراضي الزراعية، بدائرة مركز شرطة كفر سعد، وتهديد أحدهما له باستخدام سلاح ناري “طبنجة”، كانت بحوزته لكنه حاول الهرب فأطلق عليه عيار ناري، فأحدث إصابته التي أودت بحياته.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن استهدافهما وضبطهما، وبحوزة أحدهما السلاح المستخدم في ارتكاب الواقعة (طبنجة، عدد من الطلقات لذات العيار).

وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه، واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.