اعترافات المتهمين بقتل طالب بالجيزة: «طلبنا عدم وقوفه أمام فرش بضاعتنا»

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على شخصين أشقاء بتهمة ارتكاب جريمة قتل طالب خلال مشاجرة بمنطقة العجوزة بمحافظة الجيزة، ضمن أخبار الحوادث اليوم.

كان قسم شرطة العجوزة بمديرية أمن الجيزة ، قد تلقى بلاغًا من إحدى المستشفيات عن استقبالها جثة طالب وبها جرح طعني نافذ بالجسم، وتوفى أثر إصابته.

وبالفحص أسفرت جهود فريق البحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة، عن حدوث مشاجرة بين المتوفي وشقيقين بائع ملابس متجول -له معلومات جنائية- وعامل، لاعتراضهما على وقوف المجني عليه أمام فرش الملابس الخاص بهما بالمنطقة سكنهم.

وأضاف المتهم أنه اعتدى خلالها البائع على المجني عليه باستخدام سلاح أبيض “سكين”، فأحدث إصابته التي أودت بحياته.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما والأداة المستخدمة في الواقعة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة لذات السبب.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.