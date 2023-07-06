اعترافات المتهمين بقتل تاجر مفروشات في الغربية: «تهرب من سداد ديونه»

أنهى 5 أشخاص حياة تاجر مفروشات في محافظة الغربية ، بعدما احتجزوه داخل مسكن أحدهم واعتدوا عليه بالضرب حتى فارق الحياة، انتقامًا منه لاقتراضه أموال ورفض عدم سدادها، ثم إلقاء الجثمان في مجرى مائي، وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المتهمين.

تعود التفاصيل، إلى تلقي مركز شرطة قطور بمديرية أمن الغربية بلاغًا بالعثور على جثة تاجر مفروشات (مقيم بالبحيرة، له معلومات جنائية) بأحد المجاري المائية بعد انتشالها.

وكشفت جهود فريق البحث المشكل من قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الغربية، عن ارتكاب 5 أشخاص للواقعة وأحدهم له معلومات جنائية، مقيمين بدائرة مركزي شرطة طنطا والمحلة.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبط 4 من المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بعد استدانة المجني عليه من اثنين منهم وتهرب من السداد.

وأضاف المتهمين أنه على إثر ذلك استدرجه أحد المتهمين إلى محافظة الإسكندرية بزعم تسليمه بضائع مفروشات، ولدى وصوله اصطحبه باقي المتهمين عنوة داخل سيارة أحدهم -أمكن ضبطها- والتوجه به لمسكن خاص باثنين من المتهمين في مدينة طنطا بمحافظة الغربية واحتجازه به.

وأضافوا أن المجني عليه ماطلهم في سداد المديونية ولدى اكتشافهم مماطلته تناوبوا الاعتداء عليه بالضرب، حتى فوجئوا بوفاته بنقل جثته بالسيارة المضبوطة، والتخلص منها بمحل العثور.

واتخذت الإجراءات القانونية، وجارٍ تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.