اعترافات المتهمين بخطف مواطن وإجباره على توقيع إيصالات أمانة: «نصب علينا»

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على شخصين متهمين بارتكاب واقعة خطف واحتجاز مواطن في محافظة القاهرة ، وإكراهه على توقيع إيصلات أمانة، بدعوى ارتكابه واقعة نصب ضدهما.

تعود التفاصيل إلى تلقي قسم شرطة المعصرة بمديرية أمن القاهرة ، بلاغًا من شخص -مقيم بمحافظة سوهاج- عن تضرره من اثنين آخريم مقيمان بمحافظة القاهرة لاستدراجه لشقة أحدهما، واحتجازه وتقييده وتصويره وإكراهه على توقيع إيصالي أمانة إلا أنه غافلهما ولاذ بالفرار.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن استهدافهما وضبطهما، وعثر بحوزة أحدهما على الإيصالين المُشار إليهما.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة، وعللا ذلك لقيام المجني عليه بالنصب على أحدهما والاستيلاء منه على مبلغ مالي، عقب إيهامه بقدرته على استخراج تأشيرة سفر له لإحدى الدول العربية، إلا أنه لم يقم بذلك أو رد المبلغ.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.