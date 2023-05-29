اعترافات المتهمين بخطف طالب في الإسكندرية: «اختلفنا مع نجل عمه»

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على مرتكبي جريمة خطف طالب في محافظة الإسكندرية بسبب خلافات مالية مع نجل عمه، ونجحت في العثور على المختطف وتحريره.

كان قسم شرطة أول المنتزه بمديرية أمن الإسكندرية ، قد تلقى بلاغًا من ربة منزل عن غياب نجلها طالب، واتهامها لشخص عامل -له معلومات جنائية- مقيم بدائرة مركز شرطة رشيد بمحافظة البحيرة، بأنه وراء ارتكاب الواقعة لوجود خلافات مالية بينه، ونجل عم المختطف -مقيم بدائرة مركز إيتاى البارود بالبحيرة- وحاليًا خارج البلاد.

وتشكل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية، أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة كلٍ من المشكو في حقه، بالاشتراك مع 3 أشخاص آخرين -لأحدهم معلومات جنائية، مقيمين بنطاق محافظتي الإسكندرية والبحيرة.

وبعد تضييق الخناق عليهم من قِبل الأجهزة الأمنية، أطلقوا سراح المختطف، وعثرت عليه وحررته.

وبمناقشته قال إن أحد المتهمين تواصل معه من خلال حساب يحمل اسم نجل عمه المتواجد بالخارج، على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” واستدراجه بزعم تسليمه أوراق ومبالغ مالية خاصة بنجل عمه.

وأضاف أنه عند وصوله لإحدى المناطق بدائرة قسم شرطة كرموز، اصطحبه بسيارة ملك وقياده أحدهم لإحدى المزارع بدائرة مركز شرطة رشيد بالبحيرة، واستولوا على هاتفه المحمول، وأطلق سراحه عقب ذلك.

وعقب تقنين الإجراءات وباستهدافهم أمكن ضبطهم والسيارة المستخدمة في الواقعة.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه لذات السبب، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.