اعترافات المتهمين بخطف طالب أجنبي ومساومة أسرته بالقاهرة: «اختلفنا ماليًا مع والده»

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على المتهمين بارتكاب جريمة خطف طالب نجل سيدة أجنبية تقيم في منطقة الزيتون بمحافظة القاهرة ، بعد استدراجه ومساومة والدته على دفع فدية مالية، نظير إطلاق سراحه.

وأرجع المتهمين في التحقيقات أمام رجال الشرطة، سبب ارتكابهم لجريمة الخطف إلى وجود خلافات مالية مع والد الطالب ورفض إعادة أموالهم ما دفعهم لتنفيذ الواقعة.

تعود تفاصيل الواقعة، إلى تلقي قسم شرطة الزيتون بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من إحدى السيدات تحمل جنسية إحدى الدول، عن تغيب نجلها طالب عقب انتهاء اليوم الدراسي.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات وبالتعامل الفني، أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين، وحدد رجال الشرطة مكان تواجد المتهمين.

وعقب تقنين الإجراءات وباستهدافهما أمكن ضبطهما وبصحبتهما المجني عليه، وبمواجهة المتهمين اعترفا بارتكاب الواقعة لوجود خلافات مالية مع والد المجني عليه، واتفقا فيما بينهما على استدراج المجني عليه ومساومة والدته.

وباستدعاء والدة المجني عليه اتهمتهما بارتكاب الواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.