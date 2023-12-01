اعترافات المتهمين بخطف صاحب شركة في الجيزة: بيننا خلافات مالية

كشفت أجهزة الأمن، عن ملابسات واقعة خطف صحاب شركة توريدات، والاعتداء عليه بالضرب بسبب خلافات مالية أدت إلى تخطيطه للجريمة، وتمكن رجال الشرطة في مديرية أمن الجيزة من القبض على المتهم.

كان قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة ، قد تلقى بلاغًا من أحد الأشخاص بمشاهدته لـ3 أشخاص مجهولين يستقلون مركبة “توك توك”، يصطحبون شخصًا عنوة داخل المركبة والانصراف مسرعين.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد الشخص المختطف، اتضح أنه مالك شركة توريدات -مقيم بدائرة قسم شرطة العمرانية، له معلومات جنائية- ووراء ارتكاب الواقعة سائق “توك توك” ومندوب مبيعات وعامل -مقيمين بمحافظة الجيزة.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، ومركبة “توك توك” المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وبمواجهتهم أقر مندوب المبيعات بوجود خلافات مالية بينه والمجني عليه.

واعترف المتهم بالاستعانة بالمتهمين من أجل ارتكاب الواقعة ثم اصطحبوه لشقة سكنية ملك أحدهم مُستقلين مركبة “توك توك”، واحتجازه بداخلها واعتدى أحدهم عليه بالضرب.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.