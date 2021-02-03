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اعترافات المتهمين بخطف تاجر بالجيزة: علمنا بامتلاكه عقارات فخططنا لطلب فدية

أطلقوا سراحه على الطريق الدائري خوفًا من الأمن.
أماني عوض 6:30 م, الأربعاء, 3 فبراير 21 6:30 م, الأربعاء, 3 فبراير 21

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ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على المتهمين في واقعة خطف تاجر في منطقة هضبة الأهرام بمحافظة الجيزة، بإجمالي 4 أشخاص، واعترفوا بارتكابهم الجريمة لعلمهم بثراء المجني عليه وتخطيطهم لمساومته أهله على دفع فدية مالية.

خطف تاجر في هضبة الأهرام

كان قسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة، قد تلقى بلاغًا من إحدى السيدات، قالت فيه إن مجهولين ارتكبوا واقعة خطف زوجها تاجر -يوجد له معلومات جنائية- أثناء استقلاله سيارته بمنطقة هضبة الأهرام، واستقلالهم سيارة أخرى وهربوا.

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وتوصلت جهود فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام، وبمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إلى تحديد مرتكبي الواقعة، وهم: سبعة أشخاص.

7 أشخاص وراء الحادث وضبط 4 منهم

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط 4 من المتهمين، وبمواجهتهم بما توصلت إليه التحريات أقروا بها.

واعترفوا بارتكابهم الواقعة بتحريض من أحد المتهمين، قال لهم إن المجني عليه ميسور الحال ويمتلك عدة عقارات، واتفق معهم على اختطافه ومساومة أهليته لدفع مبالغ مالية كفدية نظير إطلاق سراحه.

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وأضافوا أنهم برصد تحركات المجني عليه باستخدام 2 دراجة نارية، ولدى مشاهدتهم له بمكان الواقعة، واختطافه داخل سيارة خاصة بأحد المتهمين وتوجهوا لمكان غير معلوم بمحافظة المنيا.

المتهمون: احتجزناه يومان بالصحراء.. وتخلينا عنه بالطريق الدائري

وبارشاد المتهمين ضبطت 2 دراجة المستخدمتان في ارتكاب الواقعة، وفي وقت لاحق وعقب علم المتهمين الهاربين بضبط الباقين تخلوا عن المجني عليه بالطريق الدائري.

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وبمناقشته قرر أنه أثناء احتجازه يومان بمكان غير معلوم له “كائن بمنطقة صحراوية”، وأنهم طلبوا منه دفع مبلغ 5 ملايين جنيه، أو توقيع عقد بيع أحد العقارات التي يمتلكها إلا أنه رفض.

وعقب ذلك فوجئ بهم يتخلوا عنها، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ تكثيف الجهود لضبط المتهمين الهاربين .

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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

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