اعترافات المتهمين باحتجاز شخص وقتله بأسوان: «نصب علينا في أموال ترخيص منجم ذهب»

احتجز شخصين في محافظة أسوان آخر ثم الاعتداء عليه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، بعدما أوهمهما بقدرته على ترخيص منجم ذهب لهما واستولى منهما على مبلغ مالي، فأرادوا استرداده، وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهمين.

تعود الواقعة إلى تلقي مركز شرطة إدفو بمديرية أمن أسوان ، بلاغًا من إحدى المستشفيات عن استقبالها عاطل -مقيم محافظة بني سويف- متوفي إثر إصابته بحروق وسحجات متفرقة بالجسم رفقة شخصين مجهولين، وتركه عقب وصولهما إلى لمستشفى.

وبإجراء التحريات أمكن تحديد مرتكبا الواقعة، واتضح أنهما شخصين -مقيمان بمحافظة البحيرة.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة.

وأوضح المتهمين أن المتوفي أوهمهما بقدرته على ترخيص منجم ذهب لهما، في منطقة مرسى علم بمحافظة البحر الأحمر.

وأضاف المتهمين أنه في سبيل ذلك استولى منهما على مبلغ مالي، واستدرجاه لمدينة مرسى علم ثم احتجزوه لاسترداد المبلغ والاعتداء عليه بالضرب وإحداث إصابته المشار إليها، وعند نقله إلى المستشفى لإسعافه توفى.

واتخذت الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.