اعترافات المتهمين بإلقاء طفل بمجرى مائي وتصويره: نستفيد ماديًا من نسب المشاهدة

ألقت أجهزة الأمن القبض على المتهمين بواقعة الاعتداء على طفل وإلقائه في أحد المجاري المائية بمدينة دمنهور في محافظة البحيرة، ونشرهم فيديو عن الحادث للاستفادة ماديًا من نسب المشاهدة.

جاء ذلك على خلفية كشف أجهزة الأمن عن ملابسات تداول مقطع فيديو على بعض صفحات موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” يتضمن اعتداء شخصين على طفل وإلقائه بأحد المجاري المائية في مدينة دمنهور بمحافظة البحيرة.

وبالفحص تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، من تحديد مرتكبي الواقعة.

واتضح أن المتهمين 3 أشخاص مقيمين بدائرة مركز شرطة دمنهور، وألقى اثنين منهم الطفل المجني عليه بمياه المجرى المائي، بينما صور الثالث بهاتفه المحمول، والقفز بالمياه عقب إلقائهما للطفل واستخراجه.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا باركابهم الواقعة.

وأضافوا أن أحدهم بث مقطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، لتحقيق نسب مشاهدة والاستفادة ماديًا.

وحددت الأجهزة الأمنية هوية المجني عليه “طالب” -مقيم بدائرة مركز شرطة دمنهور، وبسؤاله قرر عدم معرفته للمتهمين وارتكاب الواقعة على سبيل المزاح معه.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.