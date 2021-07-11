اعترافات أب كبل نجله أعلى «تروسيكل»: يتشاجر مع الأطفال وقصدت تأديبه

بعد تداول الواقعة إلكترونيًا.

كشفت أجهزة الأمن عن ملابسات تداول صورة على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، لطفل مكبل يده وقدميه أعلى مركبة “تروسيكل” بدائرة قسم شرطة العبور بالقليوبية، ومدون أعلاها (ده طفل من المتسرحين اللى بيمسحوا العربيات ويتسولوا والراجل اللي مسرحه ضربه وأجبره على ركوب التروسيكل وقام بتكبيله والطفل كان خائف، ووجود أطفال آخرين معه كانوا خايفين).

وبالفحص تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من تحديد مالك المركبة المذكورة والطفل.

وتبين أنهما طفل، ووالده “مالك المركبة” -مقيمان بدائرة قسم شرطة السلام- بالقاهرة.

كما تبين اعتداء والد الطفل المشار إليه على نجله بالضرب وتكبيله بالأحبال بالمركبة المشار إليها، بقصد تأديبه نظرًا لتشاجره مع بعض الأطفال المتواجدين بالمكان محل الواقعة.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط والد الطفل، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة بقصد تأديب نجله.

وبارشاده ضُبطت مركبة “التروسيكل” المستخدمة في الواقعة بدون لوحات معدنية أو أوراق، وبسؤال الطفل أقر بذات المضمون.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.