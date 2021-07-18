اعتراضات على خطة إدارة مخلفات السفن فى «الإسكندرية»

انتقدت شعبة الخدمات البحرية بالغرفة التجارية بالإسكندرية، الشروط الجديدة التى أعلنتها هيئة ميناء الإسكندرية لإدارة مخلفات السفن ، والتى تم العمل بموجبها الشهر الماضى.

وفى هذا الصدد، أشار فتحى عبدالغنى، رئيس شعبة الأشغال بغرفة تجارة الإسكندرية، إلى أن الخطة الجديدة التى أطلقتها هيئة ميناء الإسكندرية قامت بتطبيق القرار 800 لسنة 2016، بالرغم من قرار وزارة النقل بتعديل البنود الخاصة بنشاط الأشغال البحرية بالقرار 800 لتخفيف ما جاء به من بنود.

ولفت إلى أنه صدر القرار 417 لسنة 2019 بموجب قرار من وزارة النقل، والذى نص على تعديل مقابل الانتفاع بالموانئ، والذى تم بموجبه تعديل المادة 25 من القرار 800، والخاصة بمقابل انتفاع بالترخيص لمزاولة نشاط تموين السفن.

وتم النص على أن تدفع السفن الأجنبية 10 دولارات عن كل طن، فى حال تموين السفن بالزيوت والوقود، و3 لكل طن فى حال تموين السفن بالمياه، أما السفن المصرية فتقوم بدفع 5 دولارات للطن فى حال تموين السفن بالزيوت والوقود، و1.5 لطن المياه، والتى كانت ضِعف تلك القيم فى القرار 800 لسنة 2016.

وطالب رئيس شعبة الأشغال والتوريدات البحرية بالغرفة التجارية ضرورة السماح لكل الشركات بالعمل بميناء الإسكندرية، خاصة أن الميناء اعتمدت عددا قليلا من الشركات، التى تنطبق عليها الشروط الخاصة بمزاولة العمل فى نشاط التوريدات والأشغال البحرية.

ومن المعروف أن هيئة ميناء الإسكندرية، قامت بتنفيذ خطة جديدة لإدارة مخلفات السفن، وتم إصدارها للسوق الملاحية للتعامل بموجبها خلال يونيو الماضى.

وحددت هيئة الميناء الشركات المرخص لها بالعمل فى نشاط استقبال مخلفات السفن والأشغال البحرية، التى تشمل شركات دخانة للأشغال البحرية، وعبداللطيف سعد، وحسن يوسف عبدالله، ومصطفى شحاتة، وشركة السهام البترولية.

وأشارت هيئة ميناء الإسكندرية إلى أن الخطة جاءت بناءً على الاتفاقية الدولية لمنع التلوث الناتج عن السفن والمعروفة باتفاقية ماربول، التى تضع تعد مصر منضمة إليها، ومنها التزام الدول الأطراف بتوفير مرافق استقبال كافية وفقا لاحتياجات السفن التى تستخدم موانئ وأرصفة أو موانئ الإصلاح بتلك الدول، بما يضمن عدم قيام السفن بإلقاء أو تصريف مخلفاتها بمياه البحر.

وتضمنت الخطة أن يقوم مقاول الأشغال البحرية بتقديم صورة من نفس نموذج الإخطار المسبق للإدارة العامة لحماية البيئة، وذلك قبل تحرك الوحدة أو الماعونة أو سيارة نقل المخلفات، مع ذكر رقم المعاونة واسم السفينة وموقعها وتاريه استلام المخلفات وكمية المخلفات المستلمة.

كما يقوم مقاول الأشغال البحرية بتسليم ربان السفينة أصل إيصال استلام المخلفات من السفينة، محدد أنواع وكميات المخلفات المستلمة، وكذا تسليم نسخة منه إلى الادارة العامة لحماية البيئة بالميناء، مع الاحتفاظ بنسخة من إيصال استلام المخلفات وتسجيل رقم وبيانات الإيصال وأنواع وكميات المخلفات المستلمة من السفن فى سجل بيئى، ويتم مراجعته من قبل الادارة العامة لحماية البيئة بصورة دورية.

كما تقوم الشركات المتعاقد معها بتجميع ونقل المخلفات (صلبة – سائلة) من داخل الميناء، بالتوقيع بالاستلام على نسخة إيصال استلام المخلفات من مقاولى الأشغال البحرية بنسبة من الايصال، وكذا تسجيل رقم وبيانات الإيصال وأنواع وكميات المخلفات المستلمة من مقاولى الأشغال البحرية فى سجل بيئى محدث دوريا.

وتقوم الشركة الناقلة للمخلفات من الميناء بتقديم إيصال تسليم المخلفات لجهة التخلص النهائى الآمن محدد به أنواع وكميات المخلفات الى الادارة العامة لحماية البيئة بالميناء، وفى حالة المخلفات الزيتية تقوم الشركة الناقلة بتقديم صورة من مستند الميزان للإدارة العامة لحماية البيئة .

وألزمت الخطة الجديدة مقاولى الأشغال البحرية تدوين كل بيانات مخلفات السفن المستلمة فى سجلات بيئية، وتتم مراجعته من قبل الادارة العامة لحماية البيئة بصورة دورية، على أن تشتمل تلك البيانات على بيانات السفينة، ونوعها، وأنواع المخلفات المستلمة وكمياتها، ووقت وتاريخ الإستلام.

كما يجب على مقاولى الأشغال البحرية الاحتفاظ بنسخة من طلبات السفن لتسليم المخلفات، وكذلك نسخة من إيصالات استلام مخلفات السفن، محدد بها أنواع وكميات المخلفات المستلمة من كل سفينة.

وحددت ميناء الإسكندرية تقديم خدمات استقبال مخلفات السفن بالميناء طوال أيام الأسبوع، حيث تعمل المواعين والوحدات البحرية خلال ساعات النهار فقط، بينما تعمل سيارات ومركبات نقل المخلفات من أرصفة الميناء على مدار 24 ساعة.

وتضمنت الخطة شروطا لإصدار تراخيص مزالة نشاط العمل لمقاولى الأشغال البحرية، حيث يعد الحصول على ترخيص مزالة النشاط من الميناء شرط للعمل، بموجب إحضار صورة من بطاقة الرقم القومى وصحيفة الحالة الجنائية، وعقد تملك الشركة، وعقد تأسيس النشاط، وشهادة عضوية بغرفة الملاحة، والسجل التجارى، والبطاقة الضريبية، وصور التعاقد مع جهات التخلص النهائى من المخلفات.

كما اشترطت الهيئة للحصول على الترخيص ألا يقل رأس المال المصدر عن 250 ألف جنيه لكل نشاط على حدة، كما يلتزم المرخص لهم بتقديم تأمين 10 آلاف جنيه نقدًا لهيئة الميناء، ويتم رده فور انتهاء الترخيص.

كما يسدد طالب الترخيص مقابل إصدار أو تجديد الترخيص للقيام بنشاط الأشغال البحرية أو التوريدات البحرية مبلغ 3 آلاف لكل نشاط على حدة ( الأشغال البحرية / التوريدات البحرية ) ومقابل انتفاع 9 آلاف جنيه.

وتصل مدة الترخيص إلى 3 سنوات، ويجوز تجديده لمدد أخرى مماثلة متى توافرت الشروط والضوابط اللازمة لذلك، والحصول على الموافقات البيئية لمزاولة هذا النشاط، وموافاة الإدارة العامة لحماية البيئة بصور من التعاقد مع جهة التخلص النهائى الآمن، والحصول على ترخيص من جهاز إدارة المخلفات وفقا لقانون رقم 200 لسنة 2020 .

ونصت خطة إدارة مخلفات السفن على مسئوليات الجهات المعنية بتنفيذها، منها مسئولية ربان السفينة والتى تتركز فى إبلاغ الوكيل الملاحى للسفينة بالإخطار المسبق قبل وصول السفينة بمدة لا تقل عن 24 ساعة للمخلفات غير الخطرة و48 ساعة للمخلفات الخطرة، والتأكد من تسليم مخلفات السفينة والحصول على ايصال استلام المخلفات من مقاول الأشغال البحرية، وإبلاغ الميناء فورا فى حالة حدوث تلوث أثناء أعمال تسليم مخلفات السفينة إلى مرافق الاستقبال والعمل على إيقاف التلوث على الفور، وإبلاغ الحماية المدنية فى حالة ظهور أى شكوى من خدمات مرافق استقبال مخلفات السفن .

وبالنسبة لمسئوليات مقاولى الأشغال البحرية تضمنت الالتزام بالموافقات البيئية من قبل جهاز شئون البيئة، واشتراطات الترخيص الصادر لهم من الميناء، وتقديم خدمات استقبال مخلفات السفن فور استلام إخطار الوكيل الملاحى بطلب تسليم سفينة لضمان عدم تعطيل السفن، وتسليم ربان السفينة أصل إيصال استلام مخلفات السفينة، وتسليم شركات تجميع ونقل مخلفات السفن داخل الميناء نسخة من إيصال المخلفات المستلمة من السفينة، والالتزام بتسجيل بيانات مخلفات السفن المستلمة من حيث رقم الايصال وأنواع وكميات المخلفات المستلمة فى سجل بيئى.

يذكر أن ميناء الإسكندرية استقبلت العام الماضى 2020 قرابة 3841 سفينة، موزعة بين عبارات بواقع 251، و577 سفن بضائع صب جاف، و457 سفينة صب سائل، و1132 سفينة بضائع عامة، و1226 سفينة حاويات، وسفينتين فقط فى الركاب والسياحة، علاوة على سفن مختلفة تصل الى 196 سفينة، وذلك مقابل 1602 سفينة تم استقبال حتى يونيو الحالى.

وبالنسبة لحجم مخلفات السفن التى تم استقبالها العام الماضى فقد بلغت حسب بيانات الخطة إلى قرابة 503 اطنان من المخلفات الصلبة، بينما بلغت المخلفات السائلة قرابة 6750 طنا، وتم تحرير عدد محاضر ضد الشركات بلغت 355 محضرا.

وذكرت الهيئة أن سعات هيئة الميناء فى استقبال مخلفات السفن تصل إلى 1800 طن، وذلك من خلال إحدى شركات الهيئة العامة للبترول، ويتم استقبالها على رصيف 7 ، ويتم تفريغها عبر مقاولى الأشغال البحرية المرخص لها، أما مخلفات القمامة فيتم تفريغها عبر صنادل ومواعين بطاقة تصل الى 683 طنا عبر رصيف 7 أيضا، علاوة على وصول سعة استقبال مياة الصابورة «التى تستخدم فى اتزان السفينة» إلى 180 طنا، عبر رصيف الخدمات البحرية، وتتم عبر وحدة صابورة 2 التابعة لميناء الإسكندرية.