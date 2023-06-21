اعتذار «هنا جودة» عن المشاركة ببطولة إفريقيا في طلب إحاطة بـ«النواب»

تقدمت الدكتورة راوية مختار، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي بشأن اعتذار البطلة المصرية هنا جودة عن المشاركة في بطولة إفريقيا للناشئات تحت سن 19 سنة بالمغرب.

ووجهت عضوة مجلس النواب طلب الإحاطة إلى كل من رئيس مجلس الوزراء، والدكتور وزير الشباب والرياضة بشأن اعتذار البطلة المصرية هنا جودة عن المشاركة في بطولة إفريقيا للناشئات تحت سن 19 سنة بالمغرب، بعد رفض الاتحاد المصري لتنس الطاولة سفر مدربها الشخصي، حيث اشترط أن يكون المسؤول عنها فنيًّا خلال البطولة أحد المدربين المعينين في اتحاد اللعبة، موضحًا أن موقفه المالي لا يسمح.

وأشارت إلى أن الدولة المصرية في ظل قيادة سياسية داعمة للشباب و مؤمنة بقدراتهم لرفع اسم مصر في المحافل الدولية و تمكينهم في جميع قطاعات الدولة المصرية و على راسهم مجلس النواب المصري، مطالبة بدعم البطلة المصرية هنا جودة و اتخاذ الاجراءات اللازمة طبقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم أبطال مصر ورفع علم مصر عاليا.